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Политика7 февраля 2022 15:00

Посол Франции в США заявил, что Париж усматривает возможность продвинуть реализацию Минских соглашений

Дипломат также сообщил, что Франция не готова принять предложения России по безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Посол Франции в США заявил, что Париж усматривает возможность продвинуть реализацию Минских соглашений

Посол Франции в США заявил, что Париж усматривает возможность продвинуть реализацию Минских соглашений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву французская сторона усматривает возможность продвинуть вперед реализацию Минских соглашений. Такое заявление сделал французский посол в США Филипп Этьен.

«Мы видим здесь вероятную возможность продвинуться вперед, отталкиваясь от первой встречи советников [лидеров стран нормандского формата], которая состоялась в Париже две недели назад», - сказал дипломат в интервью газете The Washington Post, комментируя вопрос о том, какие темы собирается затронуть французский лидер на встрече с российским президент Владимиром Путиным.

Этьен также заявил, что Франция не готова принять предложения России по гарантиям безопасности в текущем виде, отметив, что нельзя избирательно подходить к таким принципам.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Макрон прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с Путиным. Ранее французский лидер заявил, что испытывает оптимистичный настрой перед встречей с российским коллегой.