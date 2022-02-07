Посол Франции в США заявил, что Париж усматривает возможность продвинуть реализацию Минских соглашений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву французская сторона усматривает возможность продвинуть вперед реализацию Минских соглашений. Такое заявление сделал французский посол в США Филипп Этьен.

«Мы видим здесь вероятную возможность продвинуться вперед, отталкиваясь от первой встречи советников [лидеров стран нормандского формата], которая состоялась в Париже две недели назад», - сказал дипломат в интервью газете The Washington Post, комментируя вопрос о том, какие темы собирается затронуть французский лидер на встрече с российским президент Владимиром Путиным.

Этьен также заявил, что Франция не готова принять предложения России по гарантиям безопасности в текущем виде, отметив, что нельзя избирательно подходить к таким принципам.

Напомним, сегодня, 7 февраля, Макрон прилетел в Москву, где у него запланирована встреча с Путиным. Ранее французский лидер заявил, что испытывает оптимистичный настрой перед встречей с российским коллегой.