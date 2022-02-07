Германия планирует направить 350 дополнительных военнослужащих в Литву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин готов дополнительно направить до 350 военнослужащих в Литву. Такое заявление в понедельник, 7 февраля, сделали Министерство обороны Германии, сообщив об усилении поддержки на восточном фланге НАТО.

«Мы усиливаем нашу поддержку на восточном фланге НАТО. Только что мы проинформировали Бундестаг, что до 350 дополнительных военнослужащих могут быть переброшены к боевой группе в Литве», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter военного ведомства Германии.

Как уточняется в сообщении, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт согласовала это с партнерами в Прибалтике.

Напомним, у Германии в Литве размещено 550 военнослужащих в составе боевой группы (общая численность -1200 человек). Накануне Литва призвала Германию и США разместить в стране еще больше войск. Как сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, переговоры по данному поводу уже ведутся.