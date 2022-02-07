Украина намерена построить «плавучий космодром» к 2025 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина намерена до 2025 года построить космодром на базе морской платформы, заявил руководитель Государственного космического агентства страны Владимир Тафтай.

«Мы планируем сделать свой космический космодром на базе морской платформы и запускать ракеты либо из Атлантики, либо из Индийского океана. Есть предварительные оценки и разработки в этом направлении – этот проект планируется реализовать в рамках космической программы. Это значит, что в ее рамках все должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс», – рассказал он в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости».

По словам Тафтая, проект «плавучего космодрома» оценивается в 4,8 миллиарда гривен, или примерно 172 миллиона долларов. Как отметил глава Госкосмоса Украины, страна будет использовать те технологии и инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия. Тафтай заявил, что с платформы можно будет осуществлять старты легких ракет с космическими спутниками, а значит проект может быть интересен операторам космических систем.