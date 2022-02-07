НАТО рассматривает долгосрочное размещение дополнительных сил в Восточной Европе Фото: REUTERS

НАТО рассматривает возможность увеличения присутствия своих сил в Восточной Европе на долгосрочной основе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Мы готовы к быстрому развертыванию сил реагирования НАТО при необходимости и рассматриваем корректировку нашего присутствия на восточном направлении альянса на более длительную перспективу», – сказал глава военно-политического блока.

Напомним, на прошлой неделе президент Словакии Зузана Чапутова призвала нарастить присутствие сил НАТО в Восточной Европе.

Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ отмечали, что заявления НАТО о возможности усиления на Востоке не способствуют диалогу по гарантиям безопасности.

Генеральный секретарь НАТО 27 января должен был представить ответ организации на предложения России касательно гарантий безопасности и стабильности в Европе. Но его выступление содержало лишь некоторые тезисы письменного ответа, который, как подтвердил российский МИД, получил посол нашей страны в Брюсселе.