К движению добрых дел "Команда 47" в Ленинградской области присоединились социальные работники

Соцработники региона в рамках Года Команды 47 в Ленинградской области запустили свой проект – #тысяча47добрыхдел. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

В Ленинградской области наступивший 2022 год объявлен Годом Команды 47. К общественному движению, созданному по инициативе главы региона Александра Дрозденко, ежедневно присоединяются новые единомышленники. Команда 47-го региона заботится о ветеранах, участвует в городском благоустройстве, поддерживает бездомных животных и спешит ко всем, кто просит о помощи. Ее участники выкладывают в соцсетях сообщения о своих проектах, используя хэштег #команда47 – таких публикаций уже набралось более 10 тысяч.

На днях к движению присоединились социальные работники Ленинградской области. В рамках года Команды 47 они запустили в соцсетях свой проект - #тысяча47добрыхдел. Каждый день в аккаунте соцзащиты региона в соцсети Инстаграм выкладываются реальные примеры работы «Команды заботы».

- Социальные работники органично и естественно вписываются в концепцию «Команды 47» и «Команды заботы». Именно они ежедневно совершают добрые дела, а за год их набираются тысячи, - рассказала председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева. - Мы решили рассказать о них ленинградцам на нашей странице в «Инстаграме» под хэштегом #тысяча47добрыхдел. Размещаем истории о вполне привычных рутинных делах и о чем-то большем. Например, как порадовали своих подопечных – а это часто одинокие пожилые люди – чаем с тортом, вкусным ужином, массажем, или уборкой во дворе частного дома.

Из десятков маленьких историй складывается общая картина заботы о пожилых ленинградцах. Так, во Всеволожском районе социальный работник ежедневно следит за артериальным давлением пожилой женщины, а в Киришском и Приозерском районах сотрудники социальных служб расчистили от снега дорожки возле домов пенсионеров. Соцработники помогают пожилым землякам разобраться с повседневными делами – например, с тем, как пользоваться «тревожной кнопкой» или мобильным телефоном. Для маломобильных пенсионеров даже оплата квитанции за коммунальные услуги может стать проблемой, и в этом им тоже помогают работники социальных служб.

Напомним, у движения Команда 47 также есть своя страница в соцсети «Вконтакте», которая стала площадкой для обмена опытом и идеями. На ней можно узнать, как вступить в команду, кому сейчас требуется поддержка, и какими конкретными делами можно помочь.