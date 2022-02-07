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Политика7 февраля 2022 16:43

Постпред России при ООН Василий Небензя заболел коронавирусом

Российский дипломат находится на самоизоляции
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Василий Небензя

Василий Небензя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сделал тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. Теперь российский дипломат находится на самоизоляции. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в российском постпредстве при организации.

«Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», - говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что сотрудники постоянного представительства страны регулярно проверяются на наличие коронавирусной инфекции, а в особенности это касается дипломатов, которые принимают участие в очных мероприятиях в штаб-квартире организации.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился новым штаммом коронавируса «омикрон». Кроме того, заболела супруга турецкого лидера, о чем он сообщил в своих соцсетях.