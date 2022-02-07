В Петербургской гимназии опровергли увольнение учительницы из-за "идейных" стихов Даниила Хармса Фото: соцсети

В администрации гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга сообщили, что учительница Серафима Сапрыкина уволилась сама, а не была уволена за чтение учащимся стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Ранее питерская учительница написала на своей страничке в соцсети, что в конце декабря 2021 года директор гимназии №168 приказала ей уволиться за чтение учащимся 10 класса стихов Хармса и Введенского.

«Директор уточняет, что у нее не было испорченных отношений с этим педагогом, все было по-рабочему. И теперь директор сама не понимает, что происходит, ей странно читать пост учителя. Мы не знаем, почему педагог так поступила. Но директор подчеркивает, что цензуры в гимназии нет», - заявили в администрации, отметив, что директор «умеет выстраивать отношения с коллективом и понимает юридические аспекты».

На данный момент в школе продолжают разбираться в произошедшем. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о необходимости разобраться в данной ситуации, а в Глава Минпросвещения призвали восстановить уволенную за стихи учительницу.