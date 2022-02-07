По каким критериям будут усыплять агрессивных собак. Рассказывает эксперт

Эксперт прокомментировала новую систему выбора критериев усыпления агрессивных бродячих собак Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Член управления ассоциации «Благополучие животных» Мария Лежнева в эфире Радо «Комсомольская правда» прокомментировала новую систему выбора критериев усыпления агрессивных бродячих собак, указав по каким именно критериям их будут отбирать.

Напомним, накануне Генеральная прокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии собак, которых нельзя будет возвращать на улицу после стерилизации.

Лежнева рассказала, что ассоциация «Благополучие животных» несколько лет назад совместно с Тимирязевской академией разрабатывали тестирование на агрессивность, уточнив, что правильнее это называть «тестирование на социальную совместимость животного и человека», где предполагается, что люди тестируют животных, и понимают, можно ли их отпускать или нельзя выпускать.

«Поэтому инициатива Генпрокуратуры, она актуальна. И очень важно понимать, что животное, когда находятся в приюте после отлова, оно находится в огромном стрессе. И поэтому очень важно для разработки этих критериев привлечь кинологов, которые понимают, что такое животное в стрессе, что такое животное в приюте. И какая разница у него в поведении там и в свободной среде», - отметила она.

По ее словам, результаты тестирования показали возможность, представляет опасность животное или нет, а «по-настоящему агрессивных животных», которые могут наброситься на людей менее 5%.

«Поэтому понятно, что есть животные, которым на улице не место, потому что они там как-то ведут себя вызывающе, они слишком подходят к человеку, могут его напугать. Это другая история. Для этого тоже требуются кинологи, чтобы отделять животных, которые уходят на улицу, которых мы пристраиваем, потому что они погибнут или будут создавать неудобство на улице, животные, которые навсегда остаются в приюте на доживание», - сообщила специалист.