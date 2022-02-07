ООН приветствует переговоры между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует переговоры между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эмманюэлем Макроном на фоне напряженности вокруг Украины. Такое заявление сделал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Как и в случае с предыдущими контактами по Украине, ООН приветствует любые усилия, которые способствуют диалогу», - заявил представитель генсека организации.

Напомним, сегодня, 7 февраля, французский президент прилетел в Москву на встречу с российским коллегой. Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи Путин обратил внимание на улучшение товарооборота между странами, а также заявил, что у России и Франции общая озабоченность в сфере безопасности, отметив, что в последние время Париж принимает самое активное участие в решении проблем европейской безопасности. Макрон в свою очередь заявил, что в вопросе безопасности необходимо вести себя ответственно, указав на то, что в данной сфере нужен диалог.