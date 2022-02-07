Песков назвал возможное размещение под Харьковом американских систем ПРО шагом в сторону дестабилизации

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Размещение под Харьковом дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) было бы еще одним шагом в сторону дестабилизации обстановки. Такое мнение в понедельник, 7 февраля, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, накануне появилось сообщение, что украинские власти обратились к США с просьбой о размещении под Харьковом дивизионов противоракетных комплексов THAAD, предназначенных для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Белый дом работает с Конгрессом США, а также союзниками над значительным увеличением помощи Украине для ее самообороны, напомнив, что в прошлом году Вашингтон предоставил Киеву 650 млн долларов в качестве военной помощи.