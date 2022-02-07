Боррель заявил, что Евросоюз надеется избежать санкций против России

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз обладает набором инструментов для введения санкций в отношении Москвы, однако выразил надежду на возможность избежать этого.

Боррель уточнил, что речь идет о персональных и торговых ограничениях, а также экономических и финансовых рестрикциях, которые могут «иметь серьезные последствия для российской экономики».

Как отметил глава евродипломатии, сдерживание является частью дипломатических переговоров, и долгом Европейского союза является предупреждать, какими будут последствия «агрессии» в отношении Украины.

«Мы никому не угрожаем, но хотим, чтобы было понимание последствий определенных действий. Будет хорошо, если это не произойдет», - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что Евросоюз сделает все возможное в дипломатии для предотвращения ограничительных мер.

Напомним, в Евросоюзе долгое время говорят о подготовке санкционных мер на случай «агрессии» в отношении Украины. В Кремле ни раз говорили о том, что Москва не планирует ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит на территории России, что является суверенным делом государства.