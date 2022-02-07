Корабли Северного флота вошли в Средиземное море для участия в военно-морских учениях

Фрегат "Адмирал Касатонов" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабли Северного флота РФ вошли в Средиземное море для участия в военно-морских учениях. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба флота.

«Отряд боевых кораблей ... в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив», - говорится в соответствующем заявлении.

Как уточняется, в ходе межфлотских маневров экипаж отработает взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Напомним, в январе-феврале 2022 года во всех зонах российских флотов запланирована серия военно-морских учений под общим руководством главкома Военно-морского флота. Как сообщал сайт kp.ru, ранее 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота России вышли из пунктов базирования на учения в море. Позже свыше 20 кораблей, боевых катеров и судов Черноморского флота России вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске также для участия в учениях.