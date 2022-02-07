Посол России: Визит главы МИД Британии в Москву 10 февраля 2022 прорабатывается, но подтверждения пока нет Фото: REUTERS

Визит главы Министерства иностранных дел Лиз Трасс Великобритании в Москву в четверг, 10 февраля, прорабатывается, однако окончательного подтверждения на сегодняшний день нет. Такое заявление сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«У нее был обнаружен коронавирус, я не знаю, в состоянии они или нет. В Москве визит объявлен не был, поэтому мы говорим, что он прорабатывается ... Мы готовимся на 10 февраля, но окончательных подтверждений пока нет», - приводит ТАСС слова дипломата.

Российский посол также подтвердил подготовку визита главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса в начале февраля, однако точной даты также не привел. «Планируем в конце первой декады - начале второй декады [февраля]», - заявил он.

Напомним, как сообщала ранее британская газета Times, Лиз Трасс прибудет с рабочим визитом в Москву в четверг, 10 февраля. Позже российский посол в Лондоне заявил, что ожидающийся визит министра иностранных дел Великобритании и главы британского Минобороны в Москву не готовился заранее, уточнив, что инициатива данного визита возникла на фоне кризиса на Украине, а также российских предложений по гарантиям безопасности в Европе.