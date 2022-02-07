Проработавший более тысячи лет самый старый паб Британии обанкротился из-за пандемии Фото: Facebook

Самый старый паб в Великобритании закрылся после 1229 лет работы.

Как передает LADBible, паб под названием Ye Olde Fighting Cocks, открывшийся еще в 793 году, не смог перенести пандемию коронавирусной инфекции. Отмечается, что, как и многие другие предприятия, заведение сильно пострадало из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Владелец паба Христо Тофалли пытался сделать все, чтобы сохранить заведение в рабочем состояние, однако это ему не удалось. «Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы паб продолжал работать, однако последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства и победили всех нас», - говорится в заявлении.

Тофалли заявил, что он убит горем, поскольку паб для него был больше, чем просто бизнес. Однако, как отметил владелец предприятия, еще больше ему обидно за сотрудников, которые за время работы стали ему практически членами семьи.