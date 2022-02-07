Представитель Эрдогана заявил о подготовке визита Путина в Турцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дата визита российского президента Владимира Путина в Турцию может стать известна в ближайшие дни. Такое заявление в понедельник, 7 февраля, сделал официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Как отметил представитель главы республики, сделанное ранее предложение турецкого лидера Реджеп Тайип Эрдогана о встрече президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского «имеет критически важное значение».

«Украина на него положительно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата», - заявил он.

Напомним, еще в январе представитель турецкого лидера заявил, что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, указав на готовность Анкары выступить «в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом.

В феврале турецкий президент подтвердил готовность организовать встречу украинского и российского лидеров в Турции. Зеленский поддержал предложение Эрдогана перенести переговоры по Донбассу в Стамбул. В Кремле сообщили, что не отвергают возможности подобной встречи.