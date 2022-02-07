Блинкен сообщил, что США ведут переговоры с партнерами об увеличении поставок газа в Европу

Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Вашингтон обсуждает с союзниками и партнерами, а также с крупнейшими мировыми энергетическими компаниями возможность увеличения объемов продаж топлива Европе в случае приостановки поставок российского природного газа через Украину. Такое заявление в понедельник, 7 января, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы координируем [действия] со своими союзниками и партнерами ... в том числе по поводу того, как наилучшим образом делиться энергетическими резервами в том случае, если Россия перекроет кран или начнет конфликт, который приведет к нарушению поставок газа», - заявил он.

По его словам, Вашингтон совместно с Евросоюзом работают над предотвращением «шоков» с поставками энергоносителей, которые могут стать результатом развития кризиса вокруг Украины.

Напомним, сегодня, 7 февраля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз ведет переговоры с Соединенными Штатами по вопросу увеличения поставок газа в Европу, отметив, что переговоры по данному вопросу ведутся и с другими поставщиками, такими как Норвегия.