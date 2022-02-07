Постпред РФ в Вене сообщил, что проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан

Михаил Ульянов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что уже сверстан проект итогового документа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Нынешнюю стадию вполне можно назвать финальной. Проделан уже очень большой путь … Сверстан проект итогового документа», - заявил дипломат в интервью газете «Коммерсантъ», комментируя вопрос о том, на какой стадии сегодня находятся переговоры по восстановлению СВПД.

Как уточнил Ульянов, в проекте есть несколько пунктов, которые требуют дополнительной проработки, однако «бумага уже лежит на столе». По его словам, документ довольно объемный и занимает «более 20 страниц убористого текста». Он считает, что это та «основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки».

По словам российского постпреда, проект затрагивает вопросы отмены американских санкций, а также дальнейшие шаги в ядерной области, которые в ближайшие время предстоит предпринять Ирану, а также там отражен порядок осуществления данных договоренностей.

Напомним, в Вене проходят переговоры, направленные на возобновление СВПД, а также отмену американских санкций. Восьмой раунд начался 27 декабря, а 28 января участники решили передохнуть для консультаций со столицами. Как писал сайт kp.ru, накануне в МИД РФ заявили о «подвижках» на переговорах.