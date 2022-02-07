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Здоровье7 февраля 2022 20:06

Профессор Аграновский оценил последствия заболеваниями разными штаммами ковида

Вирусологи уверены, что ковид переживет еще несколько мутаций
Елена АКИМОВА
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Профессор Аграновский оценил последствия заболеваниями разными штаммами ковида

Профессор Аграновский оценил последствия заболеваниями разными штаммами ковида

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский объяснил, что ждет человека, который переболел всеми штаммами коронавируса. Многие уже успели переболеть по два, а некоторые по три раза. Это, по словам ученого, серьезная нагрузка для организма, и негативные последствия будут только накапливаться.

- Любая нагрузка, особенно таким вирусом, — это опасность определенная. Это накапливается, к сожалению, - говорит ученый в беседе с Пятым каналом.

Единственный способ минимизировать последствия и снизить их – это вакцинация. Пока других методов не придумано.

- Есть постковидный синдром, и чем легче протекает заболевание, тем он будет менее выражен, — подчеркнул эксперт.

Чем больше раз вирус поразит организм, тем сильнее будут последствия ковида. При этом мы не знаем, как будет развиваться болезнь далее и сколько новых мутаций ждет человечество.

-Когда много людей заражены, то шанс возникновения новых вариантов — либо более легких, либо не более легких — выше. Это естественные законы, не отменяемые. И кроме как вакцинироваться, ничего не сделаешь. Абсолютно, — сказал вирусолог.

Эксперт также сравнил «омикрон» с заразностью по ветрянке или кори.

После перенесенного "омикрона" можно вакцинироваться спустя шесть месяцев, сообщает ФАН.

В ближайшем будущем возможно появление нового штамма коронавируса. Об этом RT сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.