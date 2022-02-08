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Здоровье7 февраля 2022 22:01

Доктор медицинских наук спрогнозировал, как будет воздействовать на организм человека новый штамм ковида

Эксперт уверен, что скоро болезнь будет проявляться как постковидный синдром
Елена АКИМОВА
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Доктор медицинских наук спрогнозировал, как будет воздействовать на организм человека новый штамм ковида

Доктор медицинских наук спрогнозировал, как будет воздействовать на организм человека новый штамм ковида

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов спрогнозировал, как будет выглядеть финальная стадия эволюции коронавируса. По мнению эксперта, сейчас человечество находится в третьей фазе, но финальная, четвертая — уже на пороге.

Изначально, ковид проявлялся в форме тяжелой пневмонии. Затем была кишечная инфекция, третья волна трансформировалась в ОРВИ, а дальше, по мнению врача, будет синдром хронической усталости.

- Уже сейчас те, кто переносят «омикрон» во второй раз, не ощущают болезнь как таковую. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не он - это повторное заражение "омикроном", — рассказал профессор в интервью Life.

Но, несмотря на снижение тяжести болезни, расслабляться не стоит.

Доктор наук подчеркнул, что уже переболевшим "омикроном" не стоит. Многие уже сейчас борются с постковидным синдромом – это хроническая усталость.

- Мы долго просыпаемся, быстро устаем, становимся раздражительными. Многие жалуются на боли в пояснице - это проявление синдрома интоксикации, это болят суставы. На фоне панических настроений «сгорает» щитовидная железа. Это самый "эмоциональный" орган, - заключил врач.

Вирусологи предполагают, что следующая разновидность CPVID-19 превзойдет "омикрон" по заразности, но при этом будет переноситься легче, сообщает телеканал "360".

Тем временем, спрос на вакцинные туры за границу в 2022-м вырос в 12 раз: за иностранным препаратом в месяц выезжает не менее 20 тыс. граждан РФ. В 2021 году такое же количество россиян с теми же целями выехало за весь год, пишет газета "Известия".