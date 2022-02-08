BuzzFeed: Посольство США в Киеве рассматривает вариант переезда на запад Украины

В посольстве США в Киеве обсуждается переезд дипмиссии на запад Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское посольство в Киеве из-за опасений по поводу предполагаемой эскалации ситуации вокруг Украины рассматривает вариант переезда из столицы на запад страны, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники издания утверждают, что какого-нибудь конкретного решения о сроках и городе, куда можно было бы перевести дипмиссию США, пока не принято, однако вопросы возможного переезда посольства «активно обсуждаются».

В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию в госдепартаменте США заявили, что «пока не готовы делать никаких объявлений» по этой теме, добавив, что продолжают призывать американцев, которые до сих пор остаются на Украине, уехать оттуда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что госдепартамент велел работающим на Украине американским дипломатическим сотрудникам начать вывозить свои семьи из Незалежной, а находящихся в этой стране граждан США призвал покинуть ее коммерческими рейсами, пока есть такая возможность.

Спецкор «КП» Александр Коц объяснил, что стоит за вывозом семей дипломатов США, Британии и Австралии из Киева.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

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