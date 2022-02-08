Украинский экономист считает, что Зеленский планирует затянуть урегулирование в Донбассе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский экономист Виктор Скаршевский выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский планирует затянуть процесс мирного урегулирования в Донбассе.

- План Б – это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса (мирного урегулирования). Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чем-нибудь договорятся – кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли? Конечно же нет, — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Скаршевский полагает, что Зеленский не хочет реинтеграции Донбасса, так как не желает получить более миллиона нелояльных к нему избирателей.

Напомним, Владимир Зеленский отменил встречу с приехавшей накануне в Киев министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за позиции Берлина в отношении газопровода «Северный поток — 2» и отказа поставлять Незалежной оружие. Об этом заявил журналист телеканала CNN Джейк Таппер со ссылкой на неназванный «источник, близкий к украинскому правительству». Кроме того, как сказал анонимный собеседник корреспонденту CNN, вторая причина решения Зеленского – нежелание Берлина предоставить Киеву «прямо или косвенно» какую-либо военную помощь.