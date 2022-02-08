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Общество8 февраля 2022 5:20

Электронное свидетельство о смерти будут выдавать в России с 1 марта 2022 года

Министерство здравоохранения будет вести реестр таких документов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В России будут выдавать электронное свидетельство о смерти с 1 марта 2022 года

В России будут выдавать электронное свидетельство о смерти с 1 марта 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 марта 2022 года в России будут выдавать электронное свидетельство о смерти. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как пишет «Российская газета», Министерство здравоохранения будет вести реестр таких свидетельств. Заполнение электронного документа будет обязательным. В информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будет информация о причине смерти и данные о медицинской организации. После этого извещение поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Уточняется, что родственникам умершего документ никуда предоставлять не надо.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максут Шадаев сообщил, что электронный паспорт начнет действовать в трех регионах России до конца 2022 года. По его словам, электронный паспорт будет двух видов – смарт-карта и приложение с QR-кодом, взаимосвязанные между собой. По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, ведомство знает, как будут выглядеть и изготавливаться электронные паспорта, а также как они будут использоваться. В МВД ожидают только ответа из Минцифры и других министерств, которые также прорабатывают этот вопрос.