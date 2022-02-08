В МИД России заявили, что вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс закрыт и не обсуждается

Украине необходимо выполнять минские соглашения, и о миротворцах в них ничего не говорится, заявил Петр Ильичев Фото: REUTERS

Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе окончательно закрыт и не обсуждается, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте, - подчеркнул Ильичев. -Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР".

Дипломат также добавил, что есть минские соглашения, которые необходимо выполнять. И про миротворцев в них ничего не говорится.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть отправлена на восток Украины, чтобы контролировать перемирие и предотвращать насилие.

Габриэль добавил, что миротворцы должны действовать жестко и в случае необходимости использовать оружие для предотвращения насилия. Бывший глава МИД ФРГ также посетовал, что Европа "не играет решающей роли" в сложившейся ситуации.