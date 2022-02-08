Фигурист Нейтан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Нейтан Чен установил мировой рекорд на Олимпийских играх в Пекине Фото: REUTERS

Американский спортсмен Нейтан Чен блестяще выступил в короткой программе личного первенства на Олимпиаде – 2022 в Пекине, заняв первое место.

Как сообщает "КП-Спорт", фигурист выполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп, что по достоинству оценили судьи, поставив 113,97 балла. Это новый мировой рекорд.

Второе место досталось японцу Юме Кагияме с 108,12 балла, третье – его соотечественнику Шоме Уно, который получил 105,9 балла.

Россияне оказались за пределами первой пятерки. Евгений Семененко стал седьмым, Марк Кондратюк – 15-м, Андрей Мозалев – 23-м.

Напомним, в активе российской олимпийской команды теперь два золота, три серебра и две бронзы. Это дает россиянам третью строчку в медальном зачете. Выше находятся только Китай и Швеция. У китайцев три золота и два серебра, у шведов – три золота.