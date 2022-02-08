Большунов решил пропустить спринтерскую гонку на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов Фото: REUTERS

Российский лыжник Александр Большунов принял решение отказаться от участия в спринтерской гонке на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что решение пропустить спринтерскую гонку связано с желанием быть в лучшей форме к следующим стартам.

"Большунов не выступит в спринте, потому что Саша подумал вчера хорошо и все решил, - заявила Вяльбе в эфире телеканала "Матч ТВ". - Это было сделано ради хорошего выступления на следующих стартах".

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Большунов победил в скиатлоне на дистанции 30 километров и тем самым принес российской команде первое золото на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине. С успешным выступлением спортсмена поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил уверенность, что выступление лыжника вдохновит олимпийцев на новые победы.