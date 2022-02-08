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Происшествия8 февраля 2022 7:05

Мужчина умер на станции метро в Нижнем Новгороде

Пассажира пытались спасти, но безуспешно
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Врачи не смогли помочь мужчине

Врачи не смогли помочь мужчине

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мужчина потерял сознание на станции метрополитена в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в минувшие выходные на «Горьковской».

По словам очевидцев, которые в тот момент ожидали поезда, одному из пассажиров стало плохо, он обмяк и упал на пол без чувств. К мужчине тут же подбежали работники метрополитена и сотрудник Росгвардии, который опустился на колени и начал делать непрямой массаж сердца. Одновременно с этим очевидцы позвонили в «скорую», пишет NewsNN.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, медики прибыли через две минуты и также подключились к реанимационным мероприятиям. Но, к сожалению, мужчина так и не пришел в себя. Сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть пациента. Что стало причиной внезапной смерти мужчины в нижегородском метро, не уточняется.

Напомним, в конце января в Нижнем Новгороде на парковом озере в Сормове умер мужчина – он упал замертво прямо во время лыжной пробежки. Тело лыжника обнаружили прохожие около полудня, по данному факту проводится проверка.