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Экономика8 февраля 2022 7:10

Прогноз инфляции в России повышен с 4% до 5,9%

«Ведомости»: Минэкономразвития России повысило прогноз инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Минэкономразвития России повысило прогноз инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%

Минэкономразвития России повысило прогноз инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%

Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство экономического развития России повысило прогноз инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%. Новая оценка представлена на рассмотрение в правительство.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на источники, показатель был пересмотрен по поручению российского лидера Владимира Путина, попросившего уточнить основные параметры социально-экономического развития РФ. Уточняется, что параметры прогноза гибкие и зависят от конъюнктуры.

В Минэкономразвития уточнили, что динамика инфляции в России в этом году будет зависеть от мировой инфляции, скорости восстановления глобальных цепочек поставок, урожая в странах и т.д.

Напомним, в России проценты по ипотечным кредитам достигли показателей 2015 года. Средняя полная стоимость ипотечного кредита в декабре 2021 года прибавила 4,4 процентных пунктов. И если в ноябре максимальная ставка была 8,8%, то в декабре составила 13,2%. По данным аналитиков, столь же высокой полная стоимость кредита была в 2014-2015 годах. Эксперты связывают рост процентных ставок по ипотечным кредитам с ростом ключевой ставки. За последний год она возросла до 8,5%. Вслед за решение ЦБ баки подняли процентные ставки по жилищным займам. В некоторых кредитных учреждениях они теперь достигают двузначных значений.