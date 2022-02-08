Посол Борисенко: России и Египту нужно быстро решить вопрос компенсаций семьям жертв крушения A321

С момента трагедии прошло больше шести лет, а вопрос по компенсациям до сих пор не решен Фото: REUTERS

Проблема выплаты компенсаций семьям жертв крушения самолета A321, который взорвался в небе над Синайским полуостровом, является ключевой в двусторонних отношениях России и Египта, заявил РИА Новости посол РФ в стране Георгий Борисенко.

"Напоминаем египетским властям, что данная проблема является ключевой в повестке дня двусторонних отношений и требует быстрейшего урегулирования, - подчеркнул Борисенко. - Надеемся, что в скором времени удастся найти взаимоприемлемое решение и удовлетворить законные требования российских граждан".

По его словам, с октября 2021 года обсуждение размера материальных выплат ведется напрямую между Федерацией туристических палат АРЕ и семьями жертв.

Напомним, 31 октября 2015 года небе над Синайским полуостровом взорвался самолет A321 рейса 9268 "Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург". Произошедшее признали терактом: бомба попала в отсек, где перевозят детские коляски, в аэропорту в Египте. На борту было 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семеро членов экипажа. Все погибли.

Ранее суд Каира отказался рассматривать по существу иски семей на том основании, что страховщик оспаривал факт нахождения 224 погибших на борту самолета и их родственные отношения с истцами.

Чтобы заставить Египет признать факт теракта и смерти россиян, семьи в очередной раз обратились в МИД, к президенту и даже в Международную организацию гражданской авиации – одно из учреждений ООН.