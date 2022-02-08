Михаил Дегтярев: «Есть инструментарий, которым нужно пользоваться»

Глава региона подчеркнул, что необходимо правильно расставлять приоритеты. Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев напомнил главам городов и районов Хабаровского края об актуальной проблеме, которая в 2022 году коснулась практически всех регионов страны – нападения бродячих собак. Губернатор получает множество жалоб на агрессивное поведение дворняг от жителей края. Однако глава региона напомнил, что решением таких вопросов, в первую очередь, должны заниматься местные власти.

- Я хочу обратить внимание на бездомных собак. Вы видите, сколько обращений? Органам местного самоуправления, хочу напомнить - это ваши полномочия. Ссылаться на федеральное законодательство, как в Забайкалье произошло, конечно, можно. Закон, видимо, будет принят с ужесточением мер. Но уже сегодня инструментарий по безнадзорным животным есть. Им нужно пользоваться и это зона ответственности, в первую очередь, мэров и районных властей. Приюты, места содержания животных - это вопросы местного значения. Приоритеты должны быть правильно расставлены у всех, - подчеркнул глава региона.

Михаил Дегтярев также привел пример с ситуацией в Забайкалье, где собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

- Это просто чудовищный случай! Я вам хочу сказать, у нас в городах и поселках ситуация с безнадзорными животными не намного лучше. И пока некоторые руководители на местах у нас занимаются политикой большой, как им кажется, надо заниматься собаками, приютами, снегом, мусором, транспортом и другими вопросами местного значения. Это очень важно. Потому что пока политикой занимаешься, может где-нибудь произойти инцидент, который поставит крест на карьере многих, кто вместо местных вопросов занялся политикой, - добавил губернатор Хабаровского края.

В 2022 году в Хабаровском крае бездомные собаки все чаще нападают на людей. Обычно жертвами разъяренных стай становятся дети. Им сложнее отпугнуть псов и убежать от них.