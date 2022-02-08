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Общество8 февраля 2022 7:47

В России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части

РосдорНИИ разработал новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Новый ГОСТ предусматривает модернизацию перекрестков и ограничения скорости перед пешеходными переходами

Новый ГОСТ предусматривает модернизацию перекрестков и ограничения скорости перед пешеходными переходами

Фото: Диля Ахмадишина

Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) разработал проект ГОСТа "Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования" и внес в него поправки по итогам общественных обсуждений. Об этом сообщает "Коммерсант".

Документ предусматривает комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности пешеходов.

Особое внимание в нем уделено перекресткам. Их предлагают модернизировать, чтобы вынудить водителей сбавить скорость, приближаясь к пересечению дорог.

В частности, авторы проекта рекомендуют устраивать приподнятые на 7-15 см над проезжей частью перекрестки с ограничением 20 км/ч, а также организовывать "зигзагообразное движение" транспортного потока с помощью направляющих трапециевидных или овальных островков.

Также предусмотрено ограничение скорости на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, причем оно зависит от местности, на которой они расположены. Так, на таких участках в микрорайонах скорость не должна превышать 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения — 30 км/ч, на магистральных улицах районного значения — 40 км/ч, а на загородных дорогах — 70 км/ч.

По информации издания, к настоящему моменту единого мнения по новому проекту ГОСТ нет. В частности, в ГИБДД полагают, что для столь масштабных изменений необходимы должные основания, в том числе научная аргументация и результаты экспериментальной эксплуатации. В противном случае это может привести к обратному эффекту – росту аварийности.

По данным РосдорНИИ, новый стандарт планируется утвердить в 2022-2023 годах.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть маркировку новичков-водителей соответствующими знаками для снижения риска аварий на дорогах.