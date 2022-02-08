Американская компания Nvidia отказалась от покупки Arm из-за регуляторов США, Британии и ЕС Фото: REUTERS

Американская корпорация Nvidia отказалась от покупки британской компании Arm. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Стоимость покупки могла бы составить 66 миллиардов долларов. Однако она сорвалась, так как антимонопольные регуляторы Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Евросоюза выразили обеспокоенность влиянием сделки на конкуренцию на рынке полупроводников. Владелец контрольного пакета акций Arm, холдинг SoftBank, получит комиссию до 1,25 миллиарда долларов. Также холдинг планирует публичное размещение акций Arm в качестве альтернативы сделке с Nvidia.

Антимонопольная проверка была инициирована в феврале 2021 года по просьбе Google, Microsoft и Qualcomm.

Ранее компания Microsoft заявила о намерении купить одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 миллиарда долларов - это стоимость компании при цене 95 долларов за каждую ее акцию. Отмечается, что в рамках сделки Microsoft приобретает все культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King. Среди них Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush. Закрытие сделки ожидается в 2023 финансовом году. После завершения сделки в состав Microsoft вольётся около 10 тысяч новых сотрудников. Включая нынешнего главу Activision Blizzard Бобби Котика.