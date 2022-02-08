За ремонт двух дорог под Нижним Тагилом заплатят 5,6 миллиона рублей

На ремонт дорог под Нижним Тагилом потратят 5,6 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт двух дорог в поселке Висим под Нижним Тагилом обойдется бюджету в 5,6 миллиона рублей. Подрядчик смог снизить стоимость работ по контракту на 17%, сами работы рассчитаны на три года, поэтому средства будут выделяться частями.

Согласно контракту, подрядчик с 1 мая по 1 августа 2022 года отремонтирует в Висиме улицы Первомайская и Юбилейная. Здесь помимо других работ проведут водоотводные каналы и уложат водопропускные трубы, а также выровняют основание. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Во время работ подрядчик по контракту обязан вовремя вывозить мусор, а для ремонт использовать только качественные сертифицированные материалы. После окончания ремонта на улицах установят дорожные знаки.

В качестве подрядчика по ремонту двух дорог выступила Уральска дорожно-строительная компания, которая на протяжении десяти лет строит дороги в Горноуральском городском округе.

Напомним, что в 2022 году в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом отремонтируют тротуары рядом со школами. На эти цели потратят 2 миллиона рублей.