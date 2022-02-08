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Спорт8 февраля 2022 8:07

Сноубордист Виктор Уайлд принес России бронзу на Олимпиаде в Пекине

Золото завоевал австриец Бенжамин Карл
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Вик Уайлд

Вик Уайлд

Фото: REUTERS

Сноубордист Вик Уайлд принес России третью бронзовую медаль в командном зачете. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Уайлд победил в заезде на бронзу в параллельном гигантском слаломе итальянца Роланда Фишналлера.

Золото разыгрывали австриец Бенжамин Карл и представитель Словении Тим Мастняк, который в полуфинале оказался совсем немного быстрее Уайлда. В итоге первым финишировал представитель Австрии, а у словенца только серебро.

Таким образом, на 8 февраля 2022 года в активе российской олимпийской команды теперь два золота, три серебра и три бронзы. Это дает россиянам третью строчку в медальном зачете. Выше находятся только Китай и Швеция. У китайцев три золота и два серебра, у шведов – три золота.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лыжник Александр Большунов принял решение отказаться от участия в спринтерской гонке на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине.