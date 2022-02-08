В МИД РФ надеются, что ЕС не введет санкции против России

РФ надеется, что ЕС не введет антироссийские санкции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что РФ надеется на отказ Евросоюза от идеи ввести антироссийские санкции.

- Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на «санкционном поприще» благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития), не произойдет, — приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, американские власти продолжают обсуждать с европейскими партнерами и союзниками пакет санкций против России на случай пресловутой «российской агрессии» в отношении Украины. В Европу из Штатов отправляется специальная делегация, в которую войдут представители Минфина и госдепартамента США. Об этом на сообщил журналистам пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.

До этого в МИД РФ заявили, что Запад готов выдумать повод для очередных санкций против нашей страны. В ведомстве назвали пресловутое «нападение России на соседние страны» бредовой идеей-фикс западных политиков.