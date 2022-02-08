Роскомнадзор обязал почти 80 сайтов использовать единый измеритель интернет-аудитории

В России обязали почти 80 сайтов использовать один измеритель интернет-аудитории Фото: Анастасия ОСИПОВА

Комиссия при Роскомнадзоре обязала несколько десятков сайтов предоставлять данные о своей аудитории компании Mediascope.

В число таких сайтов вошли популярные ресурсы. К примеру, видеохостинг YouTube, стриминговый сервис Netflix, новостной агрегатор «Яндекс.Новости». Также в реестр попали социальные сети Twitter, TikTok, «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram и т.д. Всего в перечне 79 сайтов.

В начале февраля члены комиссии при Роскомнадзоре выбрали компанию Mediascope организацией, которая будет исследовать объем интернет-аудитории.

Напомним, в июле прошлого года президент России подписал закон, согласно которому на Роскомнадзор возложили обязанность отбирать уполномоченную компанию по изучению объема интернет-аудитории. Цель единых измерений состоит в обеспечении прозрачности, сопоставимости и достоверности данных при анализе аудитории телеканалов и различных изданий в Сети.