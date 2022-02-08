Клиенты «Ингосстраха» в два раза чаще стали использовать IngoMobile для удаленного урегулирования убытков по каско

Клиенты «Ингосстраха» стали в два раза чаще пользоваться дистанционным способом возмещения страховых случаев по каско. Компания подвела итоги работы сервиса удаленного урегулирования убытков в мобильном приложении IngoMobile. В 2021 году число заявленных убытков по каско онлайн выросло более чем в два раза - до 40 500 случаев. Для сравнения, в 2020 году клиенты обращались в страховую компанию дистанционно в 19 925 случаях.

Представители «Ингосстраха» отмечают, что сегодня более 35% убытков по договорам автокаско физических лиц оформляются именно онлайн. Заявить о страховом случае через мобильное приложение могут клиенты из любого региона России. Вне зависимости от места жительства время выдачи направления на ремонт на станциях техобслуживания составляет один час.

- В 2021 году самый быстрый ответ на заявление об убытке по каско клиент получил в IngoMobile через 4 минуты, - рассказал директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Максим Дмитриев. - В приложении встроена система контроля сроков принятия решений, в личном кабинете отображается информация о текущем статусе урегулирования убытка. IngoMobile предоставляет на российском рынке одну лучших систем по урегулированию случаев по автокаско благодаря полностью дистанционному сервису, большому выбору станций техобслуживания для ремонта, наличию дополнительных опций, позволяющих клиенту минимизировать временные затраты на сбор документов и ремонт автомобиля.

Кроме того, у клиентов есть возможность проинспектировать процесс приемки транспортного средства. Это особенно актуально, если машина прошла через большой и сложный ремонт. В «Ингосстрахе» создано специальное структурное подразделение, занимающееся мониторингом сроков урегулирования и производства ремонта.

Чаще всего сервисом онлайн-урегулирования по каско в IngoMobile пользуются клиенты в возрасте 36-45 лет: на их долю приходится примерно 31% страховых случаев. На втором месте по активности использования онлай-сервиса – автовладельцы от 46 до 55 лет (22% случаев). На возраст 18-25 лет приходится около 9% случаев, 26-35 лет и старше 55 лет – около 19%. Активнее всего оформляют убытки онлайн водители из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Самыми частыми причинами обращения автовладельцев в 2021 году по каско стали мелкие дорожно-транспортные происшествия – 45% случаев, а также повреждения лобовых стекол (28% случаев). Представители «Ингосстраха» рассказали о самом необычном случае: клиентка обратилась за возмещением убытков, нанесенных… коровой. Во время отпуска супружеская пара припарковала машину в сельской местности, а спустя несколько часов обнаружила, что животное трется рогами о заднее крыло и правую часть бампера. Поскольку лакокрасочное покрытие оказалось местами повреждено, клиентка зафиксировала этот факт в мобильном приложении.

- Случай был признан страховым и урегулирован компанией. Повреждения в результате действий животных происходят редко, составляя около 0,01% всех случаев, - сообщили в компании.

«Ингосстрах» одним из первых на российском страховом рынке предложил автовладельцам дистанционный сервис по урегулированию убытков по автокаско в течение одного часа. Клиенту нужно заполнить в мобильном приложении специальную форму и прикрепить фотографии и документы, подтверждающие, что автомобиль поврежден. IngoMobile подходит для большинства вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другими способами. Найти подходящую станцию техобслуживания для ремонта клиент также может в мобильном приложении.

ОГРН 1027739362474