Российские ученые выяснили, что мужские гормоны возвращаются к норме после коронавируса

Ученые выяснили, что уровень мужских гормонов после выздоровления от коронавируса приходит в норму Фото: REUTERS

Ученые Сеченовского университета доказали, что снижение мужских гормонов у пациентов, перенесших коронавирус, носит временный характер. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

К такому выводу исследователи пришли, обследовав группу из 44 пациентов с коронавирусом и такое же число добровольцев, которые не болели COVID-19.

Во время болезни у первой группы наблюдалось существенное снижение тестостерона. Однако обследование, проведенное через три месяца после выздоровления, показало, что уровень мужских гормонов каждой из групп примерно идентичен.

"COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса", - констатировали ученые.

Как ранее писал сайт kp.ru, британские ученые рассказали о предварительных результатах эксперимента, который начался год назад. Тогда 35 здоровых добровольцев 18-29 лет специально заразили CОVID-19, закапав в нос по капле вирусного материала.