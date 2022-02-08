Более 300 исков подано в ЕСПЧ из-за языковой реформы в русских школах Латвии

В ЕСПЧ подано более 300 исков из-за языковой реформы в русских школах Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Латвии направили более 300 исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за языковой реформы в русских школах страны. Об этом сообщили в партии «Русский союз Латвии».

- Закончилась очередная зимняя кампания по подаче исков в ЕСПЧ на проблему языка обучения в русских школах Латвии. За этот период в Страсбург отправлено еще 48 исков, и их общее число составило уже более 300, — цитирует сообщение ТАСС.

В партии выразили уверенность, что такое количество исков ускорит рассмотрение дела.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в школах Латвии большинство предметов должны преподаваться на латышском языке. На русском могут проводиться только уроки русского языка и литературы, а также предметы, связанные с русской культурой или историей. Реформа вызвала шквал критики со стороны русскоязычного населения Латвии.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что власти Латвии должны прекратить системную дискриминацию русскоязычного населения республики. Как сообщила в своем Telegram-канале дипломат, президент Латвии Эгилс Левитс заявил о дискриминации на рынке труда в отношении работников, не владеющих русским языком, назвав ее «советским наследием». Захарова отметила, что это «есовское настоящее» и «демократия, к которой стремилась Латвия». По мнению представителя МИД РФ, таким образом республика хочет «перехватить повестку», оттянув внимание общественности от претензий международного сообщества к политике Латвии, которая системно дискриминирует русскоязычных граждан.