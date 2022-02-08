Белоруссия готовится ввести заочное производство по делам обвиняемых за рубежом

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белоруссия рассматривает введение заочное производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за рубежом. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

"В уголовный процесс предлагается ввести заочное производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси, - приводит агентство БелТА слова Лукашенко. - Тех, кто совершил или совершает особо опасные преступления, предусмотренные национальным законодательством".

По его словам, изменения в законодательстве не затронут большого числа людей. В первую очередь это коснется тех, кто бежит из страны, чтобы избежать наказания, уточнил белорусский лидер.

"Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом спрятаться за границей", - подчеркнул Лукашенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко подписал указ о назначении даты референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Он состоится 27 февраля 2022 года.

Также указ Лукашенко определил формулировку вопроса, который будет задан в бюллетене голосования на референдуме. Белорусов спросят: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

В проекте изменений предлагается скорректировать около половины статей белорусской Конституции. Подробности можно узнать по ссылке.