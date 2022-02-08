ФСБ предотвратила несколько терактов в школах в регионах России

Сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в школах в регионах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили несколько терактов в образовательных учреждениях в регионах России, Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, часть нападений готовили члены международных террористических организаций.

Пресс-служба Национального антитеррористического комитета уточняет, что подготовка к терактам велась в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. К подготовке большинства нападений имели отношения сторонники идеалогии "Колумбайн"*.

В начале февраля 2022 года Верховный Суд России рассмотрел административное исковое заявление Генпрокурора России о признании "Колумбайна"* террористической организацией. Деятельность "Колумбайна"*, который призывал подростков по всему миру расстреливать детей в школах запрещена на территории России. Генпрокуратура установила, что деятельность широко развитой структуры "Колумбайна"* координируется с использованием возможностей сети Интернет. В социальных сетях создаются тематические группы "скулшутинга", осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств.

*Запрещенная в России террористическая организация.