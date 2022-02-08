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Экономика8 февраля 2022 9:43

Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС

Страна выполняет все свои обязательства в рамках контракта, отметил он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС

Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не заинтересована в развитии газового кризиса в ЕС и наращивает поставки газа, насколько это возможно, а также строго исполняет все контрактные обязательства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Обвинения о якобы заинтересованности России в газовом кризисе в ЕС не имеют под собой никаких оснований. В сущности, это выступает еще одним примером антироссийской пропаганды. Слишком высокие цены ведут к сужению спроса и подрыву таким образом доверия к газовой отрасли в целом. Это нам совершенно не нужно. Поэтому поставщики из России строго исполняют все обязательства по контрактам и даже наращивают, насколько это возможно, объемы поставок", - отметил дипломат.

Как ранее сообщал kp.ru, в Евросоюзе задумались о совместных закупках газа для разрешения энергетического кризиса. Таким образом Брюссель планировал решить проблему с биржевыми ценами на газ в Европе, которые показывали резкий скачок.