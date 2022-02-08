Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не заинтересована в развитии газового кризиса в ЕС и наращивает поставки газа, насколько это возможно, а также строго исполняет все контрактные обязательства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Обвинения о якобы заинтересованности России в газовом кризисе в ЕС не имеют под собой никаких оснований. В сущности, это выступает еще одним примером антироссийской пропаганды. Слишком высокие цены ведут к сужению спроса и подрыву таким образом доверия к газовой отрасли в целом. Это нам совершенно не нужно. Поэтому поставщики из России строго исполняют все обязательства по контрактам и даже наращивают, насколько это возможно, объемы поставок", - отметил дипломат.

Как ранее сообщал kp.ru, в Евросоюзе задумались о совместных закупках газа для разрешения энергетического кризиса. Таким образом Брюссель планировал решить проблему с биржевыми ценами на газ в Европе, которые показывали резкий скачок.