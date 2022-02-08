Захарова: ЦРУ отказалось от версии "русского следа" в "гаванском синдроме" дипломатов

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале рассказала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пришло к выводу, что никакого "русского следа" в деле о "гаванском синдроме" у дипломатов не было.

Об этом свидетельствует выдержка из доклада, опубликованной в американских средствах массовой информации.

"Случаи недомогания можно объяснить состоянием здоровья, в том числе не диагностированными до того заболеваниями, а также природными или техническими факторами, - говорится в докладе. - Непохоже, чтобы иностранные службы, в том числе российские, вели долгосрочную, охватывающую весь мир кампанию, подрывая здоровье американского персонала с помощью какого-то оружия или механизма".

Захарова также напомнила, что в прошлом году вышел доклад специальной комиссии, в котором утверждается, что виновниками ухудшения самочувствия американских дипломатов по всему миру стали короткохвостые сверчки.

Напомним, так называемый "гаванский синдром" —это совокупность ряда неврологических симптомов, включающих головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Впервые проявления "гаванского синдрома" наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване.

Впоследствии "гаванский синдром" выявляли у американских дипломатов в ряде других стран, в частности, в Германии и в Вене. Высказывалась версия, что дипломатов подвергали "акустической атаке".

ЦРУ расследовало серию инцидентов и пришло к выводу, что к первому возникновению "гаванского синдрома" у 40 американских дипломатов на Кубе в 2016 году могут быть причастны иностранные граждане, но в сотнях других случаев этому были другие правдоподобные объяснения.