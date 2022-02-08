Транзит газа из России через Украину вновь сокращается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявки на прокачку российского газа через Украину в Европу вновь начали сокращаться. Об этом говорят данные площадки аукционов GSA Platform.

Так, к 1 февраля объемы прокачки газа через украинскую территорию были приближены к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" и достигали 106,7 миллиона кубометров, но после вновь начали падать. Вчера, 7 февраля "Газпром" решил увеличить транзит газа через Украину до 107,8 миллиона кубометров.

Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ накануне были равны 97,5 миллиона кубометров, а на сегодняшний день – 84,7 миллиона кубометров, что меньше почти на 13%.

Как ранее сообщал kp.ru, "Газпром" снова уменьшил объемы транзита газа через Украину и Словакию с начала текущего года. Как вытекает из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream, объемы поставляемого топлива сократились в три раза.