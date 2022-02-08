В Минцифры назвали нецелесообразной идею ограничить число sim-карт на одного человека

В Минцифры назвали нецелесообразным идею ограничить число sim-карт до трех на одного человека Фото: Олег ЗОЛОТО

В Минцифры назвали нецелесообразной идею ограничить число sim-карт до трех на одного человека.

Ранее с такой идеей выступил депутат Государственной думы Олег Матвейчев, который указал на случаи, когда недобросовестные дилерские компании оформляют sim-карты на ничего не подозревающих россиян. Эти мобильные номера могут использоваться в мошеннических целях, отметил он.

- Поражать в правах граждан, ограничивая их тремя sim-картами, считаем нецелесообразным, — цитирует сообщение Минцифры ТАСС.

В ведомстве также посоветовали бороться с причинами поведения недобросовестных компаний. Там же сообщили, что мобильные операторы предоставляют возможность узнать, сколько sim-карт оформлено на паспорт россиянина.

Напомним, Вячеслав Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже автомобилей. В частности, спикер обратил внимание на ситуации, когда выставленная на продажу машина находится под обременением. Если такой автомобиль будет продан, а бывший владелец перестанет выплачивать долг, у нового владельца машину могут забрать. Володин отметил, что поступает много жалоб от людей, которые стали жертвами такой схемы. Володин напомнил, что у россиян, желающих приобрести недвижимость, появилась возможность при помощи выписки из ЕГРН проверить, не является ли жилье аварийным.