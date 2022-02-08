Песков сообщил, что конкретные сроки визита Путина в Турцию пока не утверждены

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не утверждены. Он подтвердил, что российский лидер договорился о визите с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

- Они договорились, что визит состоится, когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия. Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут своевременно согласованы, — сказал Песков в разговоре с жураналистами.

Напомним, еще в январе представитель турецкого лидера заявил, что Эрдоган пригласил Путина и Эрдогана в Турцию, указав на готовность Анкары выступить «в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом.

В феврале турецкий президент Турции подтвердил готовность организовать встречу украинского и российского лидеров в Турции. Зеленский поддержал предложение Эрдогана перенести переговоры по Донбассу в Стамбул. В Кремле сообщили, что не отвергают возможности подобной встречи.