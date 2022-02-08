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Политика8 февраля 2022 10:21

Песков сообщил, что войска РФ уйдут из Белоруссии после учений

Они вернутся в места постоянной дислокации
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Фото: ТАСС

Российские войска после завершения учений на территории Белоруссии вернутся в места постоянной дислокации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Никто никогда и не заявлял, что российские войска останутся на территории Белоруссии - об этом речи и не было. Проводятся союзные учения и подразумевается, что по окончании этих мероприятий войска вернутся в свои постоянные места дислокации", – пояснил Песков в ходе пресс-конференции.

Также он отрицательно ответил на вопрос, назывались ли российским президентом какие-либо даты в ходе обсуждения с главой Франции Эммануэлем Макроном этого вопроса.

Как ранее писал kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что российские войска будут размещены на территории страны в случае угрозы войны. Москва никогда не будет перебрасывать ядерное оружие, поскольку это не имеет смысла, отмечал белорусский лидер.