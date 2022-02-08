Песков не исключил потенциальной встречи Путина с Зеленским

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не исключает потенциальной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, но для этого необходимо понимать цели такого мероприятия, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело", - уточнил Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Российская Федерация от потенциальной встречи не отказывается, если она действительно поможет разрешению ситуации на юго-востоке Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, еще в январе представитель турецкого президента сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского лидеров в Турцию, отметив готовность Анкары выступить "в любой роли для снижения напряженности" между Москвой и Киевом.