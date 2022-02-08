Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 февраля 2022 10:22

Песков не исключил потенциальной встречи Путина с Зеленским

Представитель Кремля подчеркнул, что для встречи нужно понимание ее целей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не исключает потенциальной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, но для этого необходимо понимать цели такого мероприятия, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело", - уточнил Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Российская Федерация от потенциальной встречи не отказывается, если она действительно поможет разрешению ситуации на юго-востоке Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, еще в январе представитель турецкого президента сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского лидеров в Турцию, отметив готовность Анкары выступить "в любой роли для снижения напряженности" между Москвой и Киевом.