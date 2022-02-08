Песков: результаты диалога Путина и Макрона будут понятны после обсуждения озвученных идей с ЕС и НАТО

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Идеи, которые рассматривали президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон, могут развиваться различным образом, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ясность в этом появится после того, как президент Франции донесет из до коллег по НАТО и Евросоюзу во время встречи в Киеве.

"Во многом это, конечно, будет зависеть от того, в каком ключе пройдут его обсуждения в Киеве сегодня и в каком ключе состоятся дальше его обмены мнениями с коллегами по ЕС и по НАТО", - уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что очень важна деэскалация ситуации на Украине, которой препятствуют поставки вооружения в Киев.

Как ранее писал сайт kp.ru, у Москвы и Парижа общая озабоченность в сфере безопасности. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, которого он поблагодарил за участие в решении данной проблемы.