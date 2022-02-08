Spotify открыл представительство в России по закону о «приземлении» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аудиостриминговый сервис Spotify открыл представительство в России для исполнения закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ, говорится на портале Роскомнадзора.

Напомним, согласно российским законам, иностранные интернет-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. пользователей, должны открыть свои уполномоченные представительства в РФ. Роскомнадзор выложил список компаний, которым предписывается открыть представительства. В реестр, в частности, вошли Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram.

Как ранее писал kp.ru, Spotify подвел музыкальные итоги 2021-го года в России. Эксперты сервиса рассказали, что российские слушатели предпочитают рэп и поп-музыку. В первую пятерку самых популярных исполнителей на территории России вошли рэпер MORGENSHTERN, Скриптонит, kizaru, Miyagi & Andy Panda и Big Baby Tape.