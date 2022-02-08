Глава Приамурья Василий Орлов: «Крупных собак, которые могут представлять угрозу для человека, нужно убрать с улиц в первую очередь»

В первую очередь с улиц необходимо убрать крупных агрессивных собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Амурская область подготовила дорожную карту по решению проблемы безнадзорных животных. В регионе появится сеть межмуниципальных приютов, куда будут доставлять бродячих собак. По расчетам экспертов, для области достаточно пяти таких учреждений, где будут содержаться животные, пойманные, в том числе и в соседних районах. Межмуниципальные приюты появятся в городах Шимановск, Свободный и Тында, а также в Белогорском муниципальном округе и в Тамбовском районе.

Пока сеть приютов находится в процессе создания, в Приамурье собираются обустроить временные пункты, где собаки смогли бы жить уже сейчас. Муниципалитеты заключили договоры с индивидуальными предпринимателями или зоозащитниками на отлов и временное содержание бездомных животных. В поселке Прогресс, городах Циолковском, Свободном и в Серышевском районе обойдутся своими силами – собак временно поселят на базе муниципальных учреждений. Во временных пунктах размещения животным обеспечат вольеры, ветеринарный уход и двухразовое питание.

- В первую очередь нужно обратить внимание на крупных животных, которые могут представлять опасность для человека, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Всех животных в пунктах временного размещения содержать невозможно, поэтому оцениваем риски. А риск – это стая голодных бродячих животных с крупными особями, которые обычно и являются зачинщиками и провоцируют остальных на конфликты. Таких собак нужно в первую очередь убрать с улиц.

Первый из пяти межмуниципальных приютов для бездомных животных – в Свободном – уже работает. Следующим, уже этим летом, откроется приют в Шимановске. Первое время учреждение сможет принимать 150 животных, в дальнейшем его мощности будут расширены, и в нем будут содержаться до 350 собак. В Тынде под приют будет переоборудованы помещения филиала «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр». А в Белогорском муниципальном округе и в Тамбовском районе приюты придется организовывать «с нуля». Сейчас специалисты прорабатывают проекты и рассчитывают их стоимость.

Занимаясь организацией приютов, амурские эксперты подготовили свои предложения для внесения поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Специалисты областного минсельхоза и управления ветеринарии предлагают содержать агрессивных животных в приютах пожизненно, не выпуская их обратно в места обитания, а также ужесточить ответственность для владельцев собак и кошек.